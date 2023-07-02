Магомедов техническим нокаутом уступил Стрикленду в главном поединке UFC Vegas 76

В Лас-Вегасе подошел к концу турнир UFC Vegas 76, в мейнивенте которого российский боец Абусупьян Магомедов провел поединок против американца Шона Стрикленда.

Встреча завершилась во втором раунде победой представителя США техническим нокаутом.

Для 32-летнего россиянина это поражение стало пятым в карьере и первым в рамках промоушена UFC. Всего на его счету 31 бой, 25 побед, 5 поражений и одна ничья.

Шон Стрикленд одержал вторую победу подряд. В своем предыдущем поединке он взял верх над Нассурдином Имавовым. За свою карьеру он провел 32 боя, в которых одержал 27 побед и потерпел 5 поражений.