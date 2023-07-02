ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Магомедов техническим нокаутом уступил Стрикленду в главном поединке UFC Vegas 76

Российский боец Абусупьян Магомедов потерпел свое первое поражение в UFC.
02 июля 2023 08:06
автор: Виталий Овсянников

В Лас-Вегасе подошел к концу турнир UFC Vegas 76, в мейнивенте которого российский боец Абусупьян Магомедов провел поединок против американца Шона Стрикленда.

Встреча завершилась во втором раунде победой представителя США техническим нокаутом.

Для 32-летнего россиянина это поражение стало пятым в карьере и первым в рамках промоушена UFC. Всего на его счету 31 бой, 25 побед, 5 поражений и одна ничья.

Шон Стрикленд одержал вторую победу подряд. В своем предыдущем поединке он взял верх над Нассурдином Имавовым. За свою карьеру он провел 32 боя, в которых одержал 27 побед и потерпел 5 поражений.

источник: «Советский спорт»
Исмагулов проиграл Доусону в со-главном бою турнира UFC Vegas 76
Американец одержал безоговорочную победу.
02.07.2023 08:33
ММА
автор: Артур Гичунцев
Шон Стриклэнд прокомментировал победу над Абусупьяном Магомедовым на UFC Vegas 76
Американец считает, что готов сражаться за титул.
02.07.2023 08:29
ММА
автор: Виталий Овсянников
Петр Ян предположил, когда состоится его следующий поединок 
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе не выступал в октагоне с марта текущего года. 
01.07.2023 19:37
ММА
автор: Глеб Шевяков
Тренер Волкова рассказал, когда Александр проведет следующий бой
Накануне спортсмен провел боксерский спарринг в зале Лас-Вегаса.
01.07.2023 16:41
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Хабиб хотел объявить о возвращении в ММА после боя Макгрегора и Порье
Хавьер Мендес рассказал, что вынудило россиянина отказаться от этой идеи.
01.07.2023 09:48
ММА
автор: Артур Гичунцев
Чемпион UFC назвал лучших оппонентов для Никиты Крылова и Магомеда Анкалаева
Джамал Хилл высказался о ситуации в полутяжелом весе.
30.06.2023 17:54
ММА
автор: Александр Кожевников
Вера после отмены боя с Сехудо обратился к Петру Яну
Эквадорец не оставляет попыток встретиться с экс-чемпионом.
30.06.2023 12:50
ММА
автор: Артур Гичунцев
UFC пришлось отменить бой Генри Сехудо и Марлона Веры
Американец получил серьезную травму.
30.06.2023 10:06
ММА
автор: Артур Гичунцев
Дамир Исмагулов: я собираюсь зачистить легкий дивизион, могу размазать любого
Спортсмен намеревается дойти до титула UFC.
29.06.2023 13:49
ММА
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.