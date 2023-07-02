Шон Стриклэнд прокомментировал победу над Абусупьяном Магомедовым на UFC Vegas 76

Боец UFC Шон Стриклэнд, выступающий в средней весовой категории, поделился эмоциями после победы над россиянином Абусупьяном Магомедовым в главном событии турнира UFC Vegas 76.

«Я до сих пор плохо вижу из-за тычка, который нанес мне Магомедов. У меня даже возникла мысль остановить бой. Но зрители на трибуне меня поддержали. Даже в бою из пяти раундов я не устаю. Я хочу сражаться за титул. Хочу быть первым и единственным чемпионом из Китая. Я очень люблю эту страну и умру за нее», — заявил Стриклэнд в интервью после окончания боя.

Напомним, что действующим чемпионом UFC в среднем весе является Исраэль Адесанья.