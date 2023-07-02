Чемпион UFC Стерлинг прокомментировал победу Рината Фахретдинова над Кевином Ли

33-летний американский боец Алджамейн Стерлинг, являющийся действующим чемпионом UFC в легчайшем весе, прокомментировал победу Рината Фахретдинова из России над американцем Кевином Ли на турнире UFC Vegas 76.

«Ринат. Просто вау», — написал Стерлинг в социальных сетях.

Напомним, что в ночь с 1-го на 2-е июля российский боец взял верх над Ли удушающим приемом уже в первом раунде.

На счету 31-летнего Рината Фахретдинова 22 боя, в которых он одержал 21 победу. Свое единственное поражение он потерпел более десяти лет назад. В рамках промоушена UFC Фахретдинов провел три боя, в каждом из которых одержал победу.