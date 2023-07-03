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Пётр Ян рассказал об изменениях в своем тренировочном лагере

В 2020 году Ян завоевал титул чемпиона UFC
03 июля 2023 11:32
автор: Виталий Овсянников

Экс-чемпион UFC Петр Ян в легчайшем весе рассказал, что какие изменения он планирует внести в свой тренировочный процесс.

«Разумеется, я буду менять некоторые вещи. Всегда нужно менять место подготовки. Когда проводишь подготовку к поединку вдали от дома, она проходит более качественно. Я всегда стараюсь менять город, в котором будет организован тренировочный лагерь», - заявил Петр Ян в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, что на счету 30-летнего российского бойца 21 бой, 16 побед и 5 поражений. В своих трех последних боях экс-чемпион UFC потерпел поражения. Сначала он уступил титульный поединок Алджамейну Стерлингу. Затем Петр Ян проиграл Шону О'Мэлли, а в последнем бою уступил Мерабу Двалишвили.

источник: Чемпионат.com
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