Пётр Ян рассказал об изменениях в своем тренировочном лагере

Экс-чемпион UFC Петр Ян в легчайшем весе рассказал, что какие изменения он планирует внести в свой тренировочный процесс.

«Разумеется, я буду менять некоторые вещи. Всегда нужно менять место подготовки. Когда проводишь подготовку к поединку вдали от дома, она проходит более качественно. Я всегда стараюсь менять город, в котором будет организован тренировочный лагерь», - заявил Петр Ян в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, что на счету 30-летнего российского бойца 21 бой, 16 побед и 5 поражений. В своих трех последних боях экс-чемпион UFC потерпел поражения. Сначала он уступил титульный поединок Алджамейну Стерлингу. Затем Петр Ян проиграл Шону О'Мэлли, а в последнем бою уступил Мерабу Двалишвили.