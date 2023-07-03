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Дана Уайт станет организатором поединка между Маском и Цукербергом

Глава UFC взялся решить организационные вопросы боя миллиардеров.
Дана Уайт станет организатором поединка между Маском и Цукербергом
03 июля 2023 13:44
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Руководитель промоушена Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что возьмет на себя решение организационных вопросов по проведению выставочного поединка между предпринимателями Илоном Маском и Марком Цукербергом.

«Я говорил с ними обоими прошлой ночью, оба серьезно настроены провести бой. Оба сказали: «Да, сделаем это», - рассказал Уайт в эфире TMZ.

По словам Уайта, поединок будет носить выставочный характер, не контролироваться атлетической комиссией, а все вырученные средства будут направлены на благотворительность.

Ранее сообщалось, что миллиардеры рассматривали вариант проведения боя в Лас-Венгасе или итальянском Колизее.

источник: TMZ.com
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