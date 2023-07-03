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В игорной зоне «Красная Поляна» состоялся турнир ACA YE 37

В игорной зоне «Красная Поляна» состоялся турнир ACA YE 37
03 июля 2023 15:23
автор: Сергей Иванов
автор фото: ACA

30 июня лига ACA провела бойцовский турнир Young Eagles 37 на RED ARENA. Зрители спортивного шоу увидели 15 противостояний.

В главном бою вечера Калыбек Арзыкул уступил Евгению Бондареву. При этом развязка наступила уже в первом раунде. На 51 секунде поединка Бондарев мощным хуком достал голову оппонента, после чего финишировал Арзыкула, упавшего на канвас.

В со-главном событии сражались представители тяжелого дивизиона Марсель Сычев и Шадид Рашидов. Спортсмены прошли полную дистанцию из трёх раундов, болельщики не увидели преждевременной концовки. Однако, судьи единогласным решением отдали победу белорусу.

В оставшихся поединках болельщики и фанаты смешанных единоборств увидели 6 технических нокаутов и несколько ярких сабмишенов.

АСА крупнейшая лига смешанных единоборств (ММА) в мире со штаб-квартирой в России. ACA – лидер российского и европейского рынка единоборств с крупнейшим ростером профессиональных бойцов. Турниры серии Young Eagles это лучшая бойцовская селекционная площадка в мире, на которой начинаются карьеры самых талантливых и перспективных молодых бойцов.

Прямая трансляция турнира прошла на МАТЧ ТВ. А трансляция по системе PPV была доступна в 100 стран мира.

источник: «Советский спорт»
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