Асланбек Бадаев считает, что UFC может подвести к титульному бою Икрама Алискерова

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев считает, что в ближайшее время UFC может подвести к титульному бою Икрама Алискерова.

«Нужны новые лица. Бойцов вроде много, но Исраэль Адесанья их всех победил, скоро пойдёт по третьему кругу. Нужна новая история.

Уверен, что и на Икрама Алискерова также будет делаться акцент, будут раскачивать его историю с Хамзатом Чимаевым, чтобы быстро подвести к титульному бою», - приводит слова Бадаева Metaratings.

Алискеров дебютировал в UFC в мае 2023 года, нокатировав американца Фила Хоуса. 29 июля на турнире UFC 291 он встретится с Пауло Костой.