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Асланбек Бадаев считает, что UFC может подвести к титульному бою Икрама Алискерова

Бойца ждет второй бой в промоушене.
03 июля 2023 16:47
автор: Александр Кожевников

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев считает, что в ближайшее время UFC может подвести к титульному бою Икрама Алискерова.

«Нужны новые лица. Бойцов вроде много, но Исраэль Адесанья их всех победил, скоро пойдёт по третьему кругу. Нужна новая история.

Уверен, что и на Икрама Алискерова также будет делаться акцент, будут раскачивать его историю с Хамзатом Чимаевым, чтобы быстро подвести к титульному бою», - приводит слова Бадаева Metaratings.

Алискеров дебютировал в UFC в мае 2023 года, нокатировав американца Фила Хоуса. 29 июля на турнире UFC 291 он встретится с Пауло Костой.

источник: Metaratings.ru
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