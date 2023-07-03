Новоиспеченный чемпион «Наше Дело» привлек внимание АСА и One FC

Новый чемпион бойцовской лиги «Наше Дело» Андрей Ялымов привлек к себе внимание со стороны One FC и АСА, последние интересовались бойцом еще до того, как он поднял над головой пояс. Однако россиянин продолжит выступать в своей нынешней организации. Об этом «Советскому спорту» сообщил источник знакомый с ситуацией.

В рамках прошедшего турнира промоушена «Наше Дело», в главном поединке вечера за звание чемпиона лиги, в легком весе (до 70 кг). Встретились Андрей Ялымов против Ислама Кадиева. Андрей Ялымов одержал победу во втором раунде отправив своего оппонента в технический нокаут.

Также интерес к молодому бойцу в беседе с корреспондентом издания подтвердил спортивный директор «Наше Дело» Армен Гулян.

«Андрей Ялымов по праву заслужил пояс организации. Благодаря своим поединкам на него уже обратили внимание лучшие мировые лиги. Я убежден он с легкостью сможет конкурировать с топовыми легковесами мирового рейтинга». – сказал Гулян.

Напомним, на счету Ялымова – десять побед и одно поражение в смешанных единоборствах.