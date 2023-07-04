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Глава UFC Дана Уайт готов организовать встречу Хабиба Нурмагомедова и Майкла Джордана

Российский чемпион признался, что хочет увидеть кумира вживую.
04 июля 2023 12:11
автор: Максим Скороходов

Президент UFC Дана Уайт сообщил о готовности организовать бывшему чемпиону организации Хабибу Нурмагомедову встречу с легендарным американским баскетболистом Майклом Джорданом.

«Я должен поработать над этим. Это удивительно, насколько Джордан популярен среди представителей других видов спорта. Если вы посмотрите на Хабиба и Джордана, то увидите сходство между ними: они оба абсолютные киллеры и победители», - приводит Complex слова Уайта.

Напомним, что Майкл Джордан шесть раз становился чемпионом НБА и два раза - олимпийским чемпионом.

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