Павлович возглавил рейтинг тяжеловесов UFC

Россиянин Сергей Павлович возглавил рейтинг тяжеловесов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Он сместил с первой строчки француза Сирила Гана. Предыдущий поединок Павлович провел в апреле в Лас-Вегасе, победив в нем техническим нокаутом в первом раунде американца Кертиса Блейдса. Эта победа стала для россиянина шестой кряду.

Чемпионом организации в данной весовой категории является американец Джон Джонс.

Россиянин Дамир Исмагулов, проигравший 2 июля единогласным решением американцу Гранту Доусону, опустился на две позиции и теперь располагается на 14-й строчке в рейтинге легкого веса, чемпионом которого является россиянин Ислам Махачев.