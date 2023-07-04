ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Спорт и бизнесLife & StyleАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трек

Павлович возглавил рейтинг тяжеловесов UFC

Он сместил с первой строчки француза Сирила Гана.
Павлович возглавил рейтинг тяжеловесов UFC
04 июля 2023 13:03
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

Россиянин Сергей Павлович возглавил рейтинг тяжеловесов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Он сместил с первой строчки француза Сирила Гана. Предыдущий поединок Павлович провел в апреле в Лас-Вегасе, победив в нем техническим нокаутом в первом раунде американца Кертиса Блейдса. Эта победа стала для россиянина шестой кряду.

Чемпионом организации в данной весовой категории является американец Джон Джонс.

Россиянин Дамир Исмагулов, проигравший 2 июля единогласным решением американцу Гранту Доусону, опустился на две позиции и теперь располагается на 14-й строчке в рейтинге легкого веса, чемпионом которого является россиянин Ислам Махачев.

источник: UFC.com
Финалист Гран-при Артём Резников продолжит выступать в ACA
Об этом рассказал президент промоушена.
04.07.2023 13:02
ММА
Глава UFC Дана Уайт готов организовать встречу Хабиба Нурмагомедова и Майкла Джордана
Российский чемпион признался, что хочет увидеть кумира вживую.
04.07.2023 12:11
ММА
автор: Максим Скороходов
Новоиспечённый чемпион «Наше Дело» привлёк внимание АСА и One FC
Ялымов только недавно завоевал пояс, а за ним уже выстроились в очередь.
03.07.2023 17:34
ММА
автор: Никита Плохих
Асланбек Бадаев считает, что UFC может подвести к титульному бою Икрама Алискерова
Бойца ждёт второй бой в промоушене.
03.07.2023 16:47
ММА
автор: Александр Кожевников
В игорной зоне «Красная Поляна» состоялся турнир ACA YE 37
В игорной зоне «Красная Поляна» состоялся турнир ACA YE 37
03.07.2023 15:23
ММА
автор: Сергей Иванов
Дана Уайт станет организатором поединка между Маском и Цукербергом
Дана Уайт станет организатором поединка между Маском и Цукербергом
Глава UFC взялся решить организационные вопросы боя миллиардеров.
03.07.2023 13:44
ММА
автор: Александр Евграфов
Пётр Ян рассказал об изменениях в своём тренировочном лагере
В 2020 году Ян завоевал титул чемпиона UFC.
03.07.2023 11:32
ММА
автор: Виталий Овсянников
Чемпион UFC Стерлинг прокомментировал победу Рината Фахретдинова над Кевином Ли
Алджамейн Стерлинг восторгается успехами россиянина.
02.07.2023 10:42
ММА
автор: Виталий Овсянников
Исмагулов проиграл Доусону в со-главном бою турнира UFC Vegas 76
Американец одержал безоговорочную победу.
02.07.2023 08:33
ММА
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.