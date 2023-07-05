Волкановски назвал реванш с Махачевым главной целью на ближайшее будущее

Австралиец Алекс Волкановски не стал скрывать, что хочет провести ответный поединок против россиянина Ислама Махачева.

Напомним, первый бой состоялся в феврале 2023 года и завершился в пользу уроженца Дагестана по решению судей.

«Я очень сильно хочу реванш с Исламом. Думаю, что миру интересен этот бой. Думаю, что это один из самых больших поединков, которые UFC сейчас могут организовать. Фанаты хотят его увидеть, так что это был бы отличный поединок в том числе и для наших карьер», – сказал австралиец для «Матч ТВ».

Напомним, Волкановски – чемпион UFC в полулегком весе, а Махачев – в легком. Их поединок проходил в легком дивизионе. Многие эксперты считают, что австралиец показал отличное выступление и не заслуживал поражения.