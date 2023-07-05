Волкановски назвал причины, почему Евлоев и Топурия не должны драться друг с другом

Действующий чемпион UFC в полулегкой весовой категории Александр Волкановски из Австралии поделился мнением о возможной встрече двух непобеждённых бойцов — Мовсара Евлоева из России и Илии Топурия из Грузии.

«Я думаю, что Мовсар показал, что он более всесторонне развитый боец с хорошей борьбой. Хотя и Илия продемонстрировал отличную стойку. Был бы интересный бой. Но лучше непобежденных претендентов не сводить друг с другом. Пусть они дойдут до меня и у меня будет больше соперников, у которых не было поражений, — заявил Волкановски в интервью «Матч ТВ».

На счету 26-летнего Илии Топурии 14 побед в 14 боях. 6 из них прошли в рамках промоушена UFC. 29-летний Мовсар Евлоев одержал 17 побед и 17 боях, из них 7 в UFC.

34-летний Александр Волкановски провел 28 боев, в которых одержал 26 побед. В предыдущем поединке уступил россиянину Исламу Махачеву, и не сумел стать чемпионом UFC в двух весовых категориях одновременно.