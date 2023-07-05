ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Волкановски назвал причины, почему Евлоев и Топурия не должны драться друг с другом

Евлоев и Топурия являются непобежденными бойцами.
05 июля 2023 12:08
автор: Виталий Овсянников

Действующий чемпион UFC в полулегкой весовой категории Александр Волкановски из Австралии поделился мнением о возможной встрече двух непобеждённых бойцов — Мовсара Евлоева из России и Илии Топурия из Грузии.

«Я думаю, что Мовсар показал, что он более всесторонне развитый боец с хорошей борьбой. Хотя и Илия продемонстрировал отличную стойку. Был бы интересный бой. Но лучше непобежденных претендентов не сводить друг с другом. Пусть они дойдут до меня и у меня будет больше соперников, у которых не было поражений, — заявил Волкановски в интервью «Матч ТВ».

На счету 26-летнего Илии Топурии 14 побед в 14 боях. 6 из них прошли в рамках промоушена UFC. 29-летний Мовсар Евлоев одержал 17 побед и 17 боях, из них 7 в UFC.

34-летний Александр Волкановски провел 28 боев, в которых одержал 26 побед. В предыдущем поединке уступил россиянину Исламу Махачеву, и не сумел стать чемпионом UFC в двух весовых категориях одновременно.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Волкановски назвал реванш с Махачевым главной целью на ближайшее будущее
Первый бой завершился в пользу россиянина.
05.07.2023 11:16
ММА
автор: Артур Гичунцев
Шон О’Мэлли дал обещание фанатам перед боем против Стерлинга
Поединок состоится 19 августа.
05.07.2023 10:44
ММА
автор: Артур Гичунцев
Павлович прокомментировал свой выход на первое место в рейтинге UFC
Россиянин уступает лишь чемпиону лиги Джону Джонсу.
04.07.2023 18:58
ММА
автор: Артур Гичунцев
Павлович возглавил рейтинг тяжеловесов UFC
Павлович возглавил рейтинг тяжеловесов UFC
Он сместил с первой строчки француза Сирила Гана.
04.07.2023 13:03
ММА
автор: Александр Евграфов
Финалист Гран-при Артём Резников продолжит выступать в ACA
Об этом рассказал президент промоушена.
04.07.2023 13:02
ММА
Глава UFC Дана Уайт готов организовать встречу Хабиба Нурмагомедова и Майкла Джордана
Российский чемпион признался, что хочет увидеть кумира вживую.
04.07.2023 12:11
ММА
автор: Максим Скороходов
Новоиспечённый чемпион «Наше Дело» привлёк внимание АСА и One FC
Ялымов только недавно завоевал пояс, а за ним уже выстроились в очередь.
03.07.2023 17:34
ММА
автор: Никита Плохих
Асланбек Бадаев считает, что UFC может подвести к титульному бою Икрама Алискерова
Бойца ждёт второй бой в промоушене.
03.07.2023 16:47
ММА
автор: Александр Кожевников
В игорной зоне «Красная Поляна» состоялся турнир ACA YE 37
В игорной зоне «Красная Поляна» состоялся турнир ACA YE 37
03.07.2023 15:23
ММА
автор: Сергей Иванов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.