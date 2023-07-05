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Сехудо высмеял Макгрегора на фоне судебного разбирательства об изнасиловании

Ирландец стал фигурантом очередного скандала.
05 июля 2023 13:34
автор: Артур Гичунцев

Американец Генри Сехудо пошутил над экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

Напомним, последний проходит по делу об изнасиловании. В прошлом месяце гражданка США обвинила его в сексуальных домогательствах в туалете.

«Эй, Конор, я надеюсь, ты выиграешь предстоящий суд. Это будет твоя первая победа в этом десятилетии», – написал Сехудо в социальных сетях.

У Макгрегора запланировал бой против американца Майкла Чендлера. Он должен пройти осенью 2023 года.

К слову, в последний раз ирландец побеждал в ММА зимой 2020 года, одолев американца Дональда Серроне.

источник: «Советский спорт»
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