Дацик проведет свой следующий бой против Мальдонадо 4 августа в Москве

Популярный российский боец ММА Вячеслав Дацик проведет свой следующий поединок против представителя Бразилии Фабио Мальдонадо.

Бой состоится в Москве 4 августа.

Об этом сообщает пресс-служба турнира TOPFIGHT, в рамках которого и состоится этот поединок.

В своем предыдущем бою Вячеслав Дацик уступил представителю Казахстана Галымжану Жасланову судейским решением.

43-летний бразильский боец Фабио Мальдонадо провел 44 боя в рамках ММА. На его счету 28 побед и 16 поражений. В предыдущий раз он выходил на ринг 6 ноября 2021 года, и уступил Сергею Харитонову. Также он провел 35 боев в качестве профессионального боксера. Одержал 29 побед и потерпел 6 поражений.