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Стерлинг заявил, что будет драться с О'Мэлли против своей воли

Бой состоится 19 августа.
05 июля 2023 16:29
автор: Александр Кожевников

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг признался, что проведет бой с Шоном О»Мэлли против своей воли.

«Многие не понимают, как много времени я трачу на спорт. Когда его так много, ты выгораешь эмоционально. Вот почему после победы в поединке с Сехудо я хотел просто отдохнуть.

Я буду драться, но буквально против воли. Дана Уайт скажет, что меня никто не заставляет. Но на самом деле так оно и есть. Давайте называть вещи своими именами. Я выйду на бой, даже если у меня есть травмы», - приводит слова Стерлинга The Weekly Scraps.

Шон О’Мэлли получил титульный поединок после победы над россиянином Петром Яном. До этого он не встречался с бойцами из первой тройки рейтинга.

Что касается Стерлинга, то в последнем поединке американец победил соотечественника, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо.

Бой Стерлинга с О’Мэлли состоится 19 августа и пройдёт на турнире UFC 292.

источник: «Советский спорт»
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