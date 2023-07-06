Стал известен следующий соперник Александра Волкова

Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе, российский боец Александр Волков узнал имя своего следующего соперника. Им стал австралиец Тай Туйваса. Об этом сообщает MMA Junkie со ссылкой на свой источник.

Как утверждает источник, очный поединок бойцов пройдет в Сиднее (Австралия) на турнире UFC 293, 9 сентября.

Напомним, что Волков последний раз принимал участие в бою в марте 2023 года. Он одержал победу над молдаванским атлетом Александром Романовым техническим нокаутом в первом раунде. Всего за карьеру в ММА он провел 46 поединков, одержал 36 побед и потерпел десять поражений.

На счету Туйвасы – 20 боев, 14 выигрышей и шесть проигрышей. Он последний раз выходил на ринг против российского бойца Сергея Павловича и уступил ему в первом раунде.