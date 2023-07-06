Промоутер Хрюнов сообщил, с кем Дацик может провести поединок в ближайшем будущем 

Российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, кто может стать соперниками бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика в скором времени. Одним из кандидатов является представитель Британии Оли Томпсон.

«Обсуждаем, есть несколько вариантов — бой Дацика с Оли Томпсоном, который победил друга Дацика — Алексея Олейника. Возможно, Дацик встретится с Томпсоном. На этой неделе будет принято решение. Томпсон подписал контракт. Другой путь — Максим Бабанин», — приводит слова 56-летнего менеджера «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что следующий бой 43-летний спортсмен проведет против бразильца Фабио Мальдонадо. Бойцы встретятся на ринге 4 августа в Москве.

Напомним, что за карьеру в ММА Дацик принял участие в 13 поединках, одержал шесть побед и потерпел семь поражений. На счету Томпсона – 37 боев, 21 выигрыш и 16 проигрышей.