В Зал славы UFC были официально введены Силва, Альдо и Серроне

Сегодня, 7 июля, пресс-служба UFC сообщила о том, что в Зал славы промоушена официально введены бразильские бойцы Андерсон Силва, Жозе Альдо, а также американец Дональд Серроне.

48-летний Андерсон Силва был чемпионом UFC в среднем весе с 2006 по 2013 годы. Он провел 10 успешных защит своего титула. Кроме того, он одержал 16 побед подряд, что является самой длинной победной серией в истории промоушена.

36-летний Жозе Альдо был первым чемпионом промоушена в полулёгком весе. Свой последний бой он провел Мераба Двалишвили в августе 2022 года.

40-летний Дональд Серроне выступал в UFC с 2011 по 2022 годы. Американский боец является рекордсменом по количеству побед в истории UFC/WEC (29).