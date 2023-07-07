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Магомедов заявил, что Умар Нурмагомедов — это улучшенная версия Хабиба

На счету Умара Нурмагомедова 16 побед и ни одного поражения.
07 июля 2023 12:18
автор: Виталий Овсянников

31-летний боец из России Магомед Магомедов считает, что Умар Нурмагомедов в ближайшее время сможет стать чемпионом UFC.

«Если Умар победит Кори Сэндхагена, он будет стопроцентным претендентом. Для него это отличная проверка. Возможно, что он уже в данный момент готов драться за титул. В борьбе он улучшенная версия Хабиба. Он хорош в стойке, но и вольная борьба у него на очень высоком уровне — очень неудобный и его тяжело сдвинуть. Умар очень умно подходит к подготовке, голова работает хорошо, а это главное для того, чтобы забрать титул», — цитирует Магомедова издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, что на текущий момент 27-летний Умар Нурмагомедов провел 16 боев и одержал 16 побед. В рамках UFC на его счету четыре победы.

6 августа состоится турнир UFC в Нэшвилле, в мейнивенте которого Умар Нурмагомедов проведет поединок против Кори Сэндхагена. Ранее 31-летний американский боец был претендентом на временный титул UFC.

источник: Mma.metaratings.ru
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