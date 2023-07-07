500 000 за нокаут в печень. Глава RCC анонсировал специальный бонус в поединке Свищев vs Мидаев

Завтра пройдет турнир по ММА RCC Intro 27. В главном поединке вечера в клетке сойдутся топы легчайшего веса России — Вячеслав Свищев и Рахим Мидаев.

Оба бойца провели в RCC по одному поединку и одержали победы в своих встречах, но именно предстоящий бой носит принципиальный характер. В феврале Мидаев отправил в нокаут одноклубника Свищева, Дениса Лаврентьева, ударом ноги в печень, ворвавшись в топ организации.

Еще до поединка парни договорились, что в случае нокаута проигравший отдает 50 000 рублей из своего гонорара. Однако глава RCC Николай Клименко сегодня на взвешивании добавил интриги в противостояние: боец, который заберет победу чистым ударом в печень, получит от лиги бонус — 500 000 рублей, сообщили «Советскому спорту» в пресс-службе RCC. Ставки возросли.

И Мидаев (62,6 кг), и Свищев (61,8 кг) уложились в лимиты весовой категории, а значит, поединку ничего не угрожает, и завтра мы увидим невероятный бой, который войдет в историю RCC MMA.