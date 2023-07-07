RCC готов организовать бой Штыркова и Минеева

Глава RCC Николай Клименко высказал заинтересованность в организации боя между Иваном Штырковым и Владимиром Минеевым.

«Бой Ивана Штыркова и Владимира Минеева — это интересное противостояние в двух форматах, что по кикбоксингу, что и по ММА, чтобы эти бои состоялись, нужно найти определённые точки соприкосновения, чтобы это выгодно было лигам, Федерации кикбоксинга России и нам, поэтому мы готовы к общению, нам это интересно. Но с нами никто не обсуждал условия, нужно садиться и обсуждать, это не простые вопросы, нужно отметить, что мы хотим, чтобы это были взаимовыгодные условия», — сказал глава RCC Николай Клименко.

Штырков провёл 25 боев в ММА, в которых одержал 22 победы, потерпел два поражения и один бой свёл к ничьей. В последних схватках Штырков выступал в RCC.

Минеев в последнем бою победил на AMC Fight Nights 105 Магомеда Исмаилова. Владимир — чемпион организации в среднем весе, на его счету 17 побед, одно поражение и одна ничья.