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Стала известна дата следующего поединка Ивана Емельяненко

Ранее его соперник уже побеждал одного из братьев Емельяненко.
07 июля 2023 16:51
автор: Александр Евграфов

Российский боец смешанных единоборств Иван Емельяненко проведет следующий поединок в Москве 18 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на промоутера Владимира Хрюнова.

По данным источника, противником младшего из братьев Емельяненко станет бразилец Антонио Бигфут Силва. Поединок будет проходить по правилам бокса.

В конце мая Иван Емельяненко дебютировал в MMA, победив в Москве в трех раундах единогласным решением судей чемпиона России 2007 года по дзюдо Алексея Леденева.

На счету Силвы 35 боев в профессиональных смешанных единоборствах. Бразилец одержал 19 побед и потерпел 15 поражений один бой был признан несостоявшимся.

В предыдущем поединке Силва одержал досрочную победу над Федором Емельяненко на турнире организации Strikeforce.

источник: «РИА Новости»
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