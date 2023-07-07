Промоутер рассказал, где и как готовится к следующему бою Александр Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проходит восстановление и подготовку к следующему бою в Ингушетии, сообщает РИА Новости со ссылкой на промоутера Владимира Хрюнова.

«Мы планируем провести следующий поединок Александра в конце октября или начале ноября. Есть идея провести реванш с Михаилом Кокляевым по правилам бокса, а так, посмотрим. Пока рано говорить о чем-то определенно. К тому же вы должны понимать, что Саша сейчас находится в Ингушетии, восстанавливается. Там его приняли очень радушно, даже предлагают остаться жить. Буду очень рад, если там он обретет свой дом», - сказал Хрюнов.

Первый поединок между Емельяненко и Кокляевым состоялся в ноябре 2019 года и завершился досрочной победой Емельяненко (нокаут в первом раунде). Всего в ММА 41-летний Емельяненко провел 39 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел 10 поражений.