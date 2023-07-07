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Волкановски и Родригес уложились в нормы полулегкого веса

Поединок состоится в рамках турнира UFC 290.
07 июля 2023 19:53
автор: Александр Евграфов

Австралиец Александр Волкановски и мексиканец Яир Родригес уложились в нормы полулегкого веса, сообщает пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

На взвешивании накануне поединка в рамках турнира UFC 290 Александр Волкановски показал вес 65,5 кг, а его соперник Яир Родригес – 65,7 кг.

В смешанных единоборствах Волкановски провел 27 боев, в которых он одержал 25 побед, 12 из которых нокаутом, и потерпел два поражения, в том числе от Ислама Махачева.

На счету Родригеса 19 поединков, в которых он побеждал 15 раз, пять из них нокаутом. У Яира три поражения, один бой был признан несостоявшимся.

Поединок между Волкановски и Родригесом состоится в ночь с 8 на 9 июля в Лас-Вегасе.

источник: UFC.com
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