Джонс проведёт поединок с Миочичем за титул UFC в тяжёлом весе 11 ноября

Дана Уайт, занимающий должность главы UFC, заявил, что 11 ноября на турнире UFC 295 состоится поединок за титул чемпиона промоушена в тяжелом весе.

Действующий чемпион UFC Джон Джонс выйдет в октагон против Стипе Миочича.

«Это бой, который хотел Джон Джонс, и это бой, который хотел Стипе. Это бой за наследие для обоих парней», — заявил Уайт на пресс-конференции.

35-летний Джон Джонс долгое время был чемпионом UFC в полутяжелом весе. В марте 2023 года он победил Сирила Гана и завоевал главный титул промоушена в тяжелом весе. За свою ММА-карьеру он провел 29 боев, в 27 из которых одержал победу. На его счету одно поражение (по дисквалификации) и еще один бой был признан несостоявшимся.

40-летний Стипе Миочич не выходил в октагон с марта 2021 года. За свою карьеру он провел 24 боя, одержал 20 побед и потерпел четыре поражения. В своем последнем бою он проиграл Франсису Нганну.