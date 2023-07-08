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Тактаров заявил, что Джонс и Миочич будут избегать встреч с русскими тяжеловесами

Мнение легенды UFC.
08 июля 2023 14:28
автор: Виталий Овсянников

55-летний боец и актёр Олег Тактаров, выступавший на турнирах UFC ещё в 1995 году, поделился мнением о поединке за титул чемпиона UFC в тяжёлом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

Он состоится на UFC 295 11 ноября.

«Как я и предполагал, Джону Джонсу дали бой не с Сергеем Павловичем, а со Стипе Миочичем. Шансы в этом противостоянии вижу, как 50 на 50. Оба умные бойцы, но при этом уже достаточно возрастные. Джонс уже закрыл свой гештальт, завоевав титул в тяжёлом весе, и на предстоящий бой он не будет так сильно мотивирован. В то же время у Миочича огромная мотивация вернуть себе титул в бою с таким соперником. Но при этом Александр Волков и Сергей Павлович крайне опасны для них обоих, поэтому они максимально долго будут избегать встреч с российскими тяжеловесами. Они будут между собой устраивать по три-четыре боя, чтобы избежать противостояний с русскими», – цитирует Тактарова издание MMA.Metaratings.ru.

За свою ММА-карьеру Джон Джонс провёл 29 боев, в 27 из которых одержал победу. На его счету одно поражение (по дисквалификации), и ещё один бой был признан несостоявшимся. На счету Стипе Миочича 24 боя, 20 побед и четыре поражения.

источник: Mma.metaratings.ru
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