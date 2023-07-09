Волкановски отправил Родригеса в нокаут и сохранил пояс чемпиона UFC полулёгкого веса

Австралийский боец UFC Алекс Волкановски в поединке за чемпионский пояс в полулёгком весе одолел мексиканца Яира Родригеса.

Бой продолжался два с лишним раунда, а в третьем Волкановски выиграл техническим нокаутом.

Таким образом, австралийцу удалось сохранить завоёванный ранее титул.

Добавим, что бой проходил в в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC-290.

Напомним, теперь на счету Волкановски 28 боёв, в которых он одержал 26 побед. В активе Родригеса 20 поединков и 15 побед.