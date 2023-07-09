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Стало известно, сразится ли Чарльз Оливейра против Ислама Махачева в октябре

Ранее уже был бой между соперниками.
09 июля 2023 10:31
автор: Степан Шереметьев

Американский журналист Аарон Бронстетер сообщил, что бразильский боец UFC Чарльз Оливейра не сможет провести титульный поединок в лёгком весе против россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября.

«Только что я разговаривал с Чарльзом, и он сказал, что не будет готов сразиться с Исламом в октябре. Он надеется встретиться с ним в ноябре или декабре и готов ждать удобного случая. Он заверил меня, что снова будет чемпионом», — написал Бронстетер в социальных сетях.

Напомним, Оливейра провёл 43 боя в ММА и одержал 34 победы. На счету Ислама Махачева 24 выигрыша в 25 поединках.

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