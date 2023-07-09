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Дэйна Уайт рассказал, почему не объявляет следующий бой Ислама Махачева

Претендентами на бой против россиянина являются Джастин Гэтжи, Дастин Порье, Александр Волкановски и Чарльз Оливейра.
09 июля 2023 16:02
автор: Степан Шереметьев

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, почему до сих пор не объявил о следующей защите титула чемпиона мира UFC в легком весе, россиянина Ислама Махачева.

«Могу сказать, что очень скоро я сообщу о том, что будет в Абу-Даби. Пока не могу рассказать о карде, потому что у нас договоренность с организаторами. Но скоро я поделюсь новостями», - приводит слова Уайта MMA Junkie.

Претендентами на бой против Махачева являются американцы Джастин Гэтжи и Дастин Порье, австралиец Александр Волкановски и бразилец Чарльз Оливейра. Ислам планирует выступить на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) 21 октябр

источник: MMA Junkie
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