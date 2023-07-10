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Алексей Кунченко сразится с борцом из Дагестана Шамилем Мусаевым в главном бою турнира RCC 16

Мероприятие состоится 28 июля.
Алексей Кунченко сразится с борцом из Дагестана Шамилем Мусаевым в главном бою турнира RCC 16
10 июля 2023 11:02
автор: Сергей Иванов
автор фото: RCC

Лига RCC продолжает проводить громкие турниры по смешанным единоборствам, и уральская организация снова едет в Тюмень, чтобы устроить большое шоу.

Как и RCC 14, этот турнир возглавит коренной тюменец, топовый российский боец Алексей Кунченко. За его плечами бои в UFC, чемпионский пояс M-1 и битва за миллион долларов в PFL. После уверенной победы над Глейсоном Тибау, бывшим соперником Хабиба Нурмагомедова, Алексей снова выйдет в клетку, чтобы показать, почему он настоящая звезда отечественных единоборств.

Но соперник у Кунченко не из простых. Шамиль Мусаев, базовый борец из Дагестана, идет в своей профессиональной карьере без поражений. 15 побед при всего лишь одной ничьей! Свои последние бои он проводил в одной из самых громких лиг Европы, KSW, где даже на международном уровне не знал себе равных. Теперь у Шамиля будет огромный шанс прогреметь на всю Россию, остановив мощного Алексея Кунченко.

источник: RCC Boxing Promotions
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