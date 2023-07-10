ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Ислам Махачев обратился к главе UFC насчёт следующего боя

Россиянин не знает своего следующего соперника.
Ислам Махачев обратился к главе UFC насчёт следующего боя
10 июля 2023 11:37
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

31-летний российский боец Ислам Махачев, являющийся действующим чемпионом UFC в легком весе, разместил в своих соцсетях пост с обращением к главе UFC Дане Уайту.

«Дана Уайт, кто? Локация?» – написал Махачев.

На данный момент президент UFC никак не отреагировал на обращение Махачева.

Напомним, что в октябре 2022 года российский боец стал чемпионом UFC, победив Чарльза Оливейру. На счету Ислама Махачева 25 боев, в которых он одержал 24 победы. Свое единственное поражение российский боец потерпел в октябре 2015 года, уступив бразильцу Адриану Мартинсу.

В своем прошлом бою россиянин победил звездного Александра Волкановски.

источник: «Советский спорт»
Алексей Кунченко сразится с борцом из Дагестана Шамилем Мусаевым в главном бою турнира RCC 16
Алексей Кунченко сразится с борцом из Дагестана Шамилем Мусаевым в главном бою турнира RCC 16
Мероприятие состоится 28 июля.
10.07.2023 11:02
ММА
автор: Сергей Иванов
Дэйна Уайт рассказал, почему не объявляет следующий бой Ислама Махачева
Претендентами на бой против россиянина являются Джастин Гэтжи, Дастин Порье, Александр Волкановски и Чарльз Оливейра.
09.07.2023 16:02
ММА
автор: Степан Шереметьев
Макгрегор высказался о поединке с Майклом Чендлером
Ирландец сделал уверенный прогноз.
09.07.2023 12:26
ММА
автор: Артур Гичунцев
Глава UFC изъявил желание провести схватку Хабиба Нурмагомедова и Жоржа Сен-Пьера
Глава UFC изъявил желание провести схватку Хабиба Нурмагомедова и Жоржа Сен-Пьера
Встреча может состояться 14 декабря.
09.07.2023 11:40
ММА
автор: Артур Гичунцев
Стало известно, сразится ли Чарльз Оливейра против Ислама Махачева в октябре
Ранее уже был бой между соперниками.
09.07.2023 10:31
ММА
автор: Степан Шереметьев
Волкановски отправил Родригеса в нокаут и сохранил пояс чемпиона UFC полулёгкого веса
Волкановски отправил Родригеса в нокаут и сохранил пояс чемпиона UFC полулёгкого веса
Поединок завершился в третьем раунде.
09.07.2023 09:21
ММА
автор: Александр Шульгин
Тактаров заявил, что Джонс и Миочич будут избегать встреч с русскими тяжеловесами
Мнение легенды UFC.
08.07.2023 14:28
ММА
автор: Виталий Овсянников
Ринат Фахретдинов объяснил свои слова о фотографиях Алины Загитовой в купальнике
Ранее боец раскритиковал девушку.
08.07.2023 11:04
ММА
автор: Александр Кожевников
Джонс проведёт поединок с Миочичем за титул UFC в тяжёлом весе 11 ноября
Джонс проведёт поединок с Миочичем за титул UFC в тяжёлом весе 11 ноября
Первая защита чемпиона.
08.07.2023 08:18
ММА
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.