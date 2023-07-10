Ислам Махачев обратился к главе UFC насчёт следующего боя

31-летний российский боец Ислам Махачев, являющийся действующим чемпионом UFC в легком весе, разместил в своих соцсетях пост с обращением к главе UFC Дане Уайту.

«Дана Уайт, кто? Локация?» – написал Махачев.

На данный момент президент UFC никак не отреагировал на обращение Махачева.

Напомним, что в октябре 2022 года российский боец стал чемпионом UFC, победив Чарльза Оливейру. На счету Ислама Махачева 25 боев, в которых он одержал 24 победы. Свое единственное поражение российский боец потерпел в октябре 2015 года, уступив бразильцу Адриану Мартинсу.

В своем прошлом бою россиянин победил звездного Александра Волкановски.