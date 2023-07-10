Гончаров заявил, что Немков может стать чемпионом Bellator в тяжелом весе

36-летний российский боец Евгений Гончаров поделился мнением о своем соотечественнике Вадиме Немкове.

Напомним, что 31-летний Вадим Немков является действующим чемпионом Bellator в полутяжелом весе.

«Очень хорошие перспективы, учитывая, что чемпиона Райана Бейдера он побеждал в августе 2020 года. Почему бы не отправить Бейдера на пенсию? Вот и все. Двойной чемпион. Хотел сказать, что это «легкие деньги» для Вадима, но все-таки Бейдер — хороший боец. 99 процентов, что Вадим станет чемпионом в тяжелом весе, если он этого захочет, и Bellator сделает бой. Бейдера он точно победит. Да и многих других», — заявил Гончаров в интервью Metaratings.ru.

Напомним, что в своем предыдущем бою Вадим Немков одержал победу над Йоэлем Ромеро.

Всего на счету 31-летнего российского бойца 20 боев, 17 побед, 2 поражения и один бой, признанный несостоявшимся.