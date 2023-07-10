ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Экс-боец UFC Ибрагимов проведет поединок в главном бою вечера «Наше Дело»

Бывший боец UFC попытается объединить пояса.
10 июля 2023 18:30
автор: Максим Скороходов

Поединок бывшего бойца UFC Хадиса Ибрагимова против Дамила Шарафутдинова станет главным событием турнира бойцовской лиги «Наше Дело» 22 июля.

Экс-боец UFC и действующий чемпион бойцовской лиги «Наше Дело» по правилам ММА Хадис Ибрагимов проведет бой против действующего чемпиона организации в супертяжелом весе по правилам бокса Дамила Шарафутдинова.

На счету Хадиса Ибрагимова 12 побед по правилам ММА в 16 поединках, в последнем поединке россиянин нокаутировал бразильца Фернандо Родригеса.

22-летний Шарафутдинов в последнем поединке одержал победу над Павлом Шульским. На счету молодого спортсмена 5 побед и 1 поражение по правилам бокса.

Со-главным событием турнира станет поединок двукратного обладателя Кубка мира по кикбоксингу Петра Романкевича против Федора Колтуна по правилам кикбоксинга в формате трех раундов по три минуты в ММА перчатках.

Также, на турнире состоится медийный бой блогера Мурада «Легенды» Рамазанова против колоритного трэш-токера Фарида Ядуллаев.

источник: «Советский спорт»
Гончаров заявил, что Немков может стать чемпионом Bellator в тяжелом весе
Действующего чемпиона Бейдера Немков уже побеждал.
10.07.2023 13:08
ММА
автор: Виталий Овсянников
Чимаев предложил Камару Усману организовать их поединок
Чимаев хочется провести бой против звездного соперника.
10.07.2023 12:32
ММА
автор: Виталий Овсянников
Ислам Махачев обратился к главе UFC насчёт следующего боя
Ислам Махачев обратился к главе UFC насчёт следующего боя
Россиянин не знает своего следующего соперника.
10.07.2023 11:37
ММА
автор: Виталий Овсянников
Алексей Кунченко сразится с борцом из Дагестана Шамилем Мусаевым в главном бою турнира RCC 16
Алексей Кунченко сразится с борцом из Дагестана Шамилем Мусаевым в главном бою турнира RCC 16
Мероприятие состоится 28 июля.
10.07.2023 11:02
ММА
автор: Сергей Иванов
Дэйна Уайт рассказал, почему не объявляет следующий бой Ислама Махачева
Претендентами на бой против россиянина являются Джастин Гэтжи, Дастин Порье, Александр Волкановски и Чарльз Оливейра.
09.07.2023 16:02
ММА
автор: Степан Шереметьев
Макгрегор высказался о поединке с Майклом Чендлером
Ирландец сделал уверенный прогноз.
09.07.2023 12:26
ММА
автор: Артур Гичунцев
Глава UFC изъявил желание провести схватку Хабиба Нурмагомедова и Жоржа Сен-Пьера
Глава UFC изъявил желание провести схватку Хабиба Нурмагомедова и Жоржа Сен-Пьера
Встреча может состояться 14 декабря.
09.07.2023 11:40
ММА
автор: Артур Гичунцев
Стало известно, сразится ли Чарльз Оливейра против Ислама Махачева в октябре
Ранее уже был бой между соперниками.
09.07.2023 10:31
ММА
автор: Степан Шереметьев
Волкановски отправил Родригеса в нокаут и сохранил пояс чемпиона UFC полулёгкого веса
Волкановски отправил Родригеса в нокаут и сохранил пояс чемпиона UFC полулёгкого веса
Поединок завершился в третьем раунде.
09.07.2023 09:21
ММА
автор: Александр Шульгин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.