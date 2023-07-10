Экс-боец UFC Ибрагимов проведет поединок в главном бою вечера «Наше Дело»

Поединок бывшего бойца UFC Хадиса Ибрагимова против Дамила Шарафутдинова станет главным событием турнира бойцовской лиги «Наше Дело» 22 июля.

Экс-боец UFC и действующий чемпион бойцовской лиги «Наше Дело» по правилам ММА Хадис Ибрагимов проведет бой против действующего чемпиона организации в супертяжелом весе по правилам бокса Дамила Шарафутдинова.

На счету Хадиса Ибрагимова 12 побед по правилам ММА в 16 поединках, в последнем поединке россиянин нокаутировал бразильца Фернандо Родригеса.

22-летний Шарафутдинов в последнем поединке одержал победу над Павлом Шульским. На счету молодого спортсмена 5 побед и 1 поражение по правилам бокса.

Со-главным событием турнира станет поединок двукратного обладателя Кубка мира по кикбоксингу Петра Романкевича против Федора Колтуна по правилам кикбоксинга в формате трех раундов по три минуты в ММА перчатках.

Также, на турнире состоится медийный бой блогера Мурада «Легенды» Рамазанова против колоритного трэш-токера Фарида Ядуллаев.