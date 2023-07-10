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Менеджер Александра Емельяненко рассказал о физическом состоянии спортсмена 

Российский атлет в настоящий момент проводит сборы в Ингушетии. 
10 июля 2023 19:43
автор: Глеб Шевяков

Менеджер Никита Бурчак, представляющий интересы российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, сообщил о самочувствии его клиента и поделился деталями его тренировочного сбора в Ингушетии.

«В ближайшее время выезжаю на сборы к Саше в Ингушетию. Я видел его тренировки и могу сказать, что Емельяненко приходит в форму. Саша даже проводит спарринги, хоть и далеко не жесткие. У Саши есть небольшие проблемы с плечом, над этим работают врачи. Ждем полного восстановления, после чего приступим к полноценным спаррингам. Если все будет хорошо, то планируем его бой на осень, — приводит слова менеджера «Матч ТВ».

Напомним, что последний бой Александр Емельяненко проводил в мае нынешнего года. В поединке он одержал победу над медийным бойцом-блогером Евгением Ершовым в рамках турнира в Москве. Всего за карьеру в ММА он принял участие в 38 боях, одержал 28 побед и потерпел девять поражений.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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