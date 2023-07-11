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Дана Уайт рассказал о следующем поединке Ислама Махачева

Он должен пройти на UFC 294.
11 июля 2023 00:00
автор: Александр Кожевников

Президент UFC Дана Уайт высказался о следующем поединке чемпиона промоушена в легком весе Ислама Махачева.

«Я объявлю кард турнира в Абу-Даби совсем скоро. Пока никакой информации, потому что в Абу-Даби хотят все согласовать с нами. Скоро мы сделаем анонс этого карда», - приводит слова Уайта BJPenn.

Бой Махачева должен состояться на турнире UFC 294 в Абу-Даби. В последнем поединке Ислам победил единогласным решением обладателя титула в полулегком весе Алекса Волкановски.

источник: «Советский спорт»
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