Дана Уайт рассказал о следующем поединке Ислама Махачева

Президент UFC Дана Уайт высказался о следующем поединке чемпиона промоушена в легком весе Ислама Махачева.

«Я объявлю кард турнира в Абу-Даби совсем скоро. Пока никакой информации, потому что в Абу-Даби хотят все согласовать с нами. Скоро мы сделаем анонс этого карда», - приводит слова Уайта BJPenn.

Бой Махачева должен состояться на турнире UFC 294 в Абу-Даби. В последнем поединке Ислам победил единогласным решением обладателя титула в полулегком весе Алекса Волкановски.