Царукян вызвал Махачева на реванш

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян вызвал на бой соотечественника чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева.

«Пришло время для реванша с полноценным тренировочным лагерем», — написал Царукян в соцсети, добавив пост Махачева.

Отметим, что спортсмены провели первый поединок друг с другом в апреле 2019 года, когда Царукян дебютировал в UFC. В том бою победу по решению судей одержал Махачев.

После этого боя Арман одержал семь побед и потерпел одно поражение. Махачев, в свою очередь, одержал семь побед подряд: стал чемпионом UFC и провёл одну защиту.