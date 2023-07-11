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Тимур Нагибин и Артур Зайнуков проведут бой в главном карде RCC 16

Турнир пройдёт 28 июля в Екатеринбурге.
11 июля 2023 14:42
автор: Максим Скороходов

Российские бойцы Тимур Нагибин (21-7) и Артур Зайнуков (13-4) проведут бой в главном карде тюменского турнира RCC 16. Им предстоит трёхраундовый бой в лёгком весе.

Тимура Нагибина ждёт уже 11-й бой в организации. Последний поединок он как раз провёл в родной Тюмени и одержал победу над экс-бойцом UFC Ронни Торресом. Сразу после этого Нагибин вошёл в топ-5 лучших бойцов страны и готов взойти на вершину.

Артур Зайнуков представляет школу легендарного Хабиба Нурмагомедова и тренируется в одном зале с мировыми топами смешанных единоборств. В RCC его ждёт дебют, и его предыдущий опыт не вызывает сомнений: Тимура ждёт настоящая мясорубка. Бывший претендент на титул EFC успел хорошо зарекомендовать себя в дубайском промоушене UAE, где прошёл всех предложенных оппонентов, и теперь его ждёт новый вызов.

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