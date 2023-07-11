Тренер Махачева ответил на вопрос о следующем сопернике россиянина

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева, рассказал, как обстоят дела с организацией следующего боя.

По словам специалиста, глава организации Дэйна Уайт пока не высылал бойцу конкретные предложения.

«Никто, кроме UFC, не знает, с кем будет драться Ислам. Они объявят соперника, и тогда все будет понятно», – добавил тренер в эфире своего подкаста.

Ранее сообщалось, что Махачев может провести реванш с бразильцем Чарльзом Оливейрой, у которого отнял титул в октябре 2022 года.