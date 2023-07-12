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Боец UFC Кевин Ли объявил о завершении карьеры после поражения от Фахретдинова

Ранее он был претендентом на временный титул UFC в лёгком весе.
12 июля 2023 11:17
автор: Виталий Овсянников

30-летний американский боец Кевин Ли, выступавший в промоушене UFC, объявил о завершении карьеры.

Об этом сегодня, 12 июля, сообщает издание ESPN. Свой последний бой Кевин Ли провел 1 июля на турнире UFC on ESPN 48. Боец из США потерпел поражение от россиянина Рината Фахретдинова.

«Я решил уйти из ММА. За эти 12 лет я старался быть лучшим бойцом. Было много тяжёлой работы и много самоотверженности с моей стороны в попытках стать чемпионом. Когда я оглядываюсь назад, то вижу, что у меня была адская карьера», — написал Ли в своих социальных сетях.

В общей сложности на счету Ли 27 боев, 19 побед и 8 поражений. В период с 2012 по 2017 годы он одержал 16 побед в 18 боях. Однако в своих последних девяти встречах Кевин Ли сумел одержать всего три победы.

источник: ESPN
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