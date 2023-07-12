Глейсон Тибау возвращается в RCC! Его соперником станет Борис Медведев

Бразилец Глейсон Тибау (36-18) и второй номер рейтинга России в полусреднем весе Борис Медведев (16-2) сразятся в со-главном поединке турнира RCC 16. Шоу состоится 28 июля в Тюмени и станет частью празднования Дня города.

У Медведева сейчас ярко-белая полоса в карьере: Борис выиграл восемь поединков подряд и в каждом отлично показал себя.

Руфиньо, Франса, Эномото и Феррейра — все они уехали из России ни с чем. Сейчас Борис находится в шаге от того, чтобы стать лучшим бойцом России в полусреднем весе, и победа над соперником уровня Тибау приведет его на первое место в дивизионе.

А Глейсон Тибау на своем пути сокрушил огромное количество разных бойцов. У бразильца 54 профессиональных боя, 27 из них в UFC.

Лучше всего российские фанаты единоборств помнят Глейсона по противостоянию с Хабибом Нурмагомедовым — в 2012-м Тибау закатил невероятно сложный поединок будущему чемпиону и члену Зала славы UFC. В RCC Глейсон дрался с Алексеем Кунченко и тоже показал высочайший уровень.

Добавим, что прямой эфир поединка состоится эксклюзивно на телеканале UDAR.