Александр Емельяненко объяснил, почему проводит тренировочный сбор в Ингушетии

Российский боец смешанных единоборств Александра Емельяненко назвал причину, по которой проходит восстановление в Ингушетии.

«Я просто понял, что моя работа, семья, мое окружение, мои друзья, в большинстве из которых спортсмены, они не употребляют алкоголь. Я понял, что самому мне со своими проблемами не справиться. По-моему, впервые в жизни после боя я ушел не в загул, а веду здоровый образ жизни в реабилитационном центре», – заявил 41-летний атлет в своих соцсетях.

Добавим, что ранее Александр Емельяненко победил медийного бойца-блогера Евгения Ершова в рамках соревнований в Москве. Всего за карьеру в ММА он провел 38 поединков, одержал 28 побед и потерпел девять поражений.