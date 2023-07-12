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Александр Емельяненко объяснил, почему проводит тренировочный сбор в Ингушетии

Спортсмен отправился на территорию Северного Кавказа в начале июня. 
12 июля 2023 16:10
автор: Глеб Шевяков

Российский боец смешанных единоборств Александра Емельяненко назвал причину, по которой проходит восстановление в Ингушетии.

«Я просто понял, что моя работа, семья, мое окружение, мои друзья, в большинстве из которых спортсмены, они не употребляют алкоголь. Я понял, что самому мне со своими проблемами не справиться. По-моему, впервые в жизни после боя я ушел не в загул, а веду здоровый образ жизни в реабилитационном центре», – заявил 41-летний атлет в своих соцсетях.

Добавим, что ранее Александр Емельяненко победил медийного бойца-блогера Евгения Ершова в рамках соревнований в Москве. Всего за карьеру в ММА он провел 38 поединков, одержал 28 побед и потерпел девять поражений.

источник: «Советский спорт»
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