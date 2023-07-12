Майкл Чендлер рассказал, кого считает самым непобедимым бойцом в мире 

Американский боец смешанных боевых единоборств Майкл Чендлер оценил уровень чемпиона мира UFC в полулегком весе Александра Волкановски.

«Я считаю его самым непобедимым парнем во всем мире. И на то есть свои причины. Я называю их «Три буквы «С». Волкановски имеет Силу во всех аспектах, крепкое Сердце и Самообладание. Он самый совершенный боец на планете», – заявил американец на своем ютуб-канале.

Добавим, что ранее Волкановски одержал победу над мексиканским бойцом Яирой Родригесом. Всего за карьеру в ММА австралийский боец принял участие в 28 поединках и одержал 26 побед.