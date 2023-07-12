ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Майкл Чендлер рассказал, кого считает самым непобедимым бойцом в мире 

37-летний спортсмен назвал австралийского атлета.
12 июля 2023 16:52
автор: Глеб Шевяков

Американский боец смешанных боевых единоборств Майкл Чендлер оценил уровень чемпиона мира UFC в полулегком весе Александра Волкановски.

«Я считаю его самым непобедимым парнем во всем мире. И на то есть свои причины. Я называю их «Три буквы «С». Волкановски имеет Силу во всех аспектах, крепкое Сердце и Самообладание. Он самый совершенный боец на планете», – заявил американец на своем ютуб-канале.

Добавим, что ранее Волкановски одержал победу над мексиканским бойцом Яирой Родригесом. Всего за карьеру в ММА австралийский боец принял участие в 28 поединках и одержал 26 побед.

источник: «Советский спорт»
Александр Емельяненко объяснил, почему проводит тренировочный сбор в Ингушетии
Спортсмен отправился на территорию Северного Кавказа в начале июня. 
12.07.2023 16:10
ММА
автор: Глеб Шевяков
Глейсон Тибау возвращается в RCC! Его соперником станет Борис Медведев
Глейсон Тибау возвращается в RCC! Его соперником станет Борис Медведев
Бой пройдёт в конце нынешнего месяца.
12.07.2023 13:16
ММА
Боец UFC Кевин Ли объявил о завершении карьеры после поражения от Фахретдинова
Ранее он был претендентом на временный титул UFC в лёгком весе.
12.07.2023 11:17
ММА
автор: Виталий Овсянников
Тренер Махачева ответил на вопрос о следующем сопернике россиянина
Ранее сообщалось, что им может стать Чарльз Оливейра.
11.07.2023 21:52
ММА
автор: Артур Гичунцев
Тимур Нагибин и Артур Зайнуков проведут бой в главном карде RCC 16
Турнир пройдёт 28 июля в Екатеринбурге.
11.07.2023 14:42
ММА
автор: Максим Скороходов
Царукян вызвал Махачева на реванш
Царукян вызвал Махачева на реванш
Бойцы ММА уже встречались в октагоне.
11.07.2023 14:36
ММА
автор: Максим Скороходов
Дана Уайт рассказал о следующем поединке Ислама Махачева
Он должен пройти на UFC 294.
11.07.2023 00:00
ММА
автор: Александр Кожевников
Менеджер Александра Емельяненко рассказал о физическом состоянии спортсмена 
Российский атлет в настоящий момент проводит сборы в Ингушетии. 
10.07.2023 19:43
ММА
автор: Глеб Шевяков
Экс-боец UFC Ибрагимов проведет поединок в главном бою вечера «Наше Дело»
Бывший боец UFC попытается объединить пояса.
10.07.2023 18:30
ММА
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.