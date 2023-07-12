Сехудо назвал причину, почему Волкановски должен подраться с Махачевым

Американский боец UFC Генри Сехудо поделился мнением о будущем австралийца Александра Волкановски.

«Если бы я был на месте Волкановски, я бы подрался с Исламом Махачевым. Сейчас у тебя пять защит титула. Но, если ты поднимешься в весе, станешь чемпионом UFC в легком дивизионе… Это переводит тебя в другую категорию бойцов», - сказал спортсмен на своем ютуб-канале.

Напомним, что ранее Волкановски победил мексиканца Яира Родригеса и защитил титул чемпиона мира UFC. В активе Волкановски стало 28 боев и 26 побед в смешанных единоборствах.