Кевин Ли назвал причину, по которой завершил профессиональную карьеру в 30 лет 

Американский боец смешанных единоборств Кевин Ли объяснил, почему принял решение завершить профессиональную карьеру.

«На протяжении 12 лет я пытался стать лучшим бойцом. Я приложил много усилий, это была здоровская карьера. Я дрался со многими мощными парнями. Я никогда не сдавался, но травмы сделали свое дело. Это главная причина моего решения. После последнего боя мне снова нужна операция», – заявил 30-летний спортсмен в своих соцсетях.

Добавим, что в начале июля Ли проиграл бой российскому бойцу Ринату Фахретдинову на турнире UFC on ESPN 48. Всего за карьеру в ММА американец провел 27 поединков, одержал 19 побед и потерпел восемь поражений.