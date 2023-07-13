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Цукерберг провёл спарринг с чемпионом UFC в среднем весе Адесаньей

Предприниматель может провести бой с другим бизнесменом.
Цукерберг провёл спарринг с чемпионом UFC в среднем весе Адесаньей
13 июля 2023 17:45
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: соцсети Исраэля Адесаньи

Американский миллиардер Марк Цукерберг провёл спарринг с чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей.

Фото тренировки было опубликовано в соцсети.

Напомним, 39-летний бизнесмен может провести поединок с соотечественником Илоном Маском.

Ранее генеральный директор компании SpaceX провёл тренировку под руководством обладателя чёрного пояса по джиу-джитсу Лекса Фридмана.

Отметим, что глава UFC Дана Уайт заявил, что готов организовать бой между предпринимателями. Против поединка выступает мама Маска.

Миллиардеры рассматривали вариант проведения боя в Лас-Вегасе или итальянском Колизее.

источник: «Советский спорт»
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