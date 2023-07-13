Цукерберг провёл спарринг с чемпионом UFC в среднем весе Адесаньей

Американский миллиардер Марк Цукерберг провёл спарринг с чемпионом UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей.
Фото тренировки было опубликовано в соцсети.
Напомним, 39-летний бизнесмен может провести поединок с соотечественником Илоном Маском.
Ранее генеральный директор компании SpaceX провёл тренировку под руководством обладателя чёрного пояса по джиу-джитсу Лекса Фридмана.
Отметим, что глава UFC Дана Уайт заявил, что готов организовать бой между предпринимателями. Против поединка выступает мама Маска.
Миллиардеры рассматривали вариант проведения боя в Лас-Вегасе или итальянском Колизее.
источник: «Советский спорт»