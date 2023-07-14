Джамал Хилл отказался от титула чемпиона UFC в полутяжелом весе

Американский боец ММА Джамал Хилл, являющийся действующим чемпионом UFC в полутяжелой весовой категории, заявил о решении отказаться от своего титула.

Спортсмен рассказал, что из-за травмы ахиллова сухожилия он долгое время не сможет проводить бои. В ближайшее время спортсмену проведут операцию.

«Все знают, что я уже несколько месяцев жду встречи с Иржи Прохазкой и защиты своего пояса. К сожалению, нам придётся немного подождать. Я разорвал ахилл. Это просто одна из тех вещей, которые могут случиться. Теперь мне предстоит перенести операцию. Затем будет реабилитация, на которую уйдёт определённое время. В своё время, получив травму, Иржи Прохазка отказался от пояса, чтобы дивизион не стоял на месте. Я сделаю то же самое. Сейчас самое главное — сосредоточиться на выздоровлении», — сказал Хилл на своём канале в YouTube.

На счету Джамала Хилла 13 боев, в 11 из которых он одержал победы. Также на его счету одно поражение и один бой, признанный несостоявшимся. В крайнем поединке, который прошел в январе 2023 года, он победил Гловера Тейшейру, и завоевал вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.