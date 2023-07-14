Царукян заявил, что проведёт следующий бой против Дариуша

Российский боец ММА Арман Царукян рассказал о планах на будущее. В частности, он заявил, что может провести следующий поединок с американцем Бенеилом Дариушем.

«Думаю, UFC работает над этим. У меня нет точной информации. Но он хочет драться в конце года, и я тоже. Я думаю, мы можем подраться. Да, наш бой состоится», – сказал россиянин в интервью Submission Radio.

В последнем поединке 26-летний Царукян победил Хоакима Сильву, а 34-летний Дариуш уступил Чарльзу Оливейре.