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Майкл Биспинг: если бы Павлович перешёл в бокс, он бы нокаутировал много людей

Павлович занимает первое место в рейтинге тяжеловесов UFC.
14 июля 2023 14:07
автор: Виталий Овсянников

44-летний английский боец Майкл Биспинг, ранее выступавший в промоушене UFC, порассуждал о перспективах россиянина Сергея Павловича в профессиональном боксе.

«Этому парню нужно всего одно прикосновение руками — и он отправит тебя спать. Не сомневайтесь: если бы Павлович перешёл сейчас в бокс, я гарантирую, он бы нокаутировал много людей. Он обученный, дисциплинированный боец, он всё ещё молод, а его сила не знает себе равных», — заявил Биспинг на собственном YouTube-канале.

Напомним, 31-летний российский боец Сергей Павлович одержал уже шесть побед подряд в UFC. Каждая из этих побед была добыта нокаутом в первом раунде. В своем последнем бою, который состоялся 22 апреля 2023 года, он победил Кёртиса Блейдса.

источник: «Советский спорт»
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