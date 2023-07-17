Хабиб Нурмагомедов заявил, что Нганну может заработать за бой с Фьюри 50–60 млн долларов

34-летний российский боец Хабиб Нурмагомедов, ранее выступавший в промоушене UFC, прокомментировал грядущий дебют Франсиса Нганну в профессиональном боксе.

Напомним, экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Франсис Нганну проведёт поединок против действующего чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри. Бой состоится 28 октября в Эр-Рияде.

«Если Нганну имел возможность уйти из ММА в бокс и при этом заработать 50–60 млн долларов, то он должен это сделать. Почему нет? Франсис вырос в нищете. Если твоя цель — деньги и кто-то предлагает тебе больше денег, то иди и возьми их», — цитирует Нурмагомедова издание BoxingScene.

Напомним, на счету Хабиба Нурмагомедова 29 боёв, в которых он одержал 29 побед.