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Хабиб Нурмагомедов заявил, что Нганну может заработать за бой с Фьюри 50–60 млн долларов

Непобедимый российский боец поддержал своего коллегу.
17 июля 2023 10:42
автор: Виталий Овсянников

34-летний российский боец Хабиб Нурмагомедов, ранее выступавший в промоушене UFC, прокомментировал грядущий дебют Франсиса Нганну в профессиональном боксе.

Напомним, экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Франсис Нганну проведёт поединок против действующего чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри. Бой состоится 28 октября в Эр-Рияде.

«Если Нганну имел возможность уйти из ММА в бокс и при этом заработать 50–60 млн долларов, то он должен это сделать. Почему нет? Франсис вырос в нищете. Если твоя цель — деньги и кто-то предлагает тебе больше денег, то иди и возьми их», — цитирует Нурмагомедова издание BoxingScene.

Напомним, на счету Хабиба Нурмагомедова 29 боёв, в которых он одержал 29 побед.

источник: BoxingScene
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