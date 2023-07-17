Мокаев: только один боец из топ-10 согласился выйти против меня

23-летний российский боец Мухаммад Мокаев, выступающий в промоушене UFC, поделился ожиданиями от своего поединка против представителя США Тима Эллиотта.

Он состоится 21 октября 2023 года на турнире UFC 294.

«Только один человек из топ-10 принял этот бой! Я уважаю Тима Эллиотта, но я здесь, чтобы возглавить этот дивизион», — написал Мокаев в социальных сетях.

Напомним, непобеждённый Мокаев провел 10 боёв в ММА, в которых одержал 10 побед. Четыре из них состоялись в рамках промоушена UFC. В своём последнем поединке он вышел в октагон против Жафела Фильо и победил его в третьем раунде удушающим приёмом. Российский боец был близок к поражению, так как бразилец провёл ему болевой приём на ногу. Несмотря на это, Мокаев не сдался, хоть и получил травму.

В любительском ММА на счету Мохаммада 23 боя и 23 победы.